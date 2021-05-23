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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kıbrıs’ta çözüm mesajı:  İki ayrı devlet kabul edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs sorununa ilişkin “Çözüm planına hayır diyen Rumlar, AB üyeliği ile ödüllendirildi. Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’deki önerilerine tam destek verdik. Yeni müzakere süreci iki devlet arasında yürümeli. Ömrü dolmuş formüllerle zaman kaybedilmemeli” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kıbrıs’ta çözüm mesajı: ​İki ayrı devlet kabul edilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ada’daki çözüme ilişkin önemli mesajlar verdi:

Kıbrıs Türkü adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Yarım asırdır süren müzakere sürecinde Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün en büyük mağduru olmuşlardır. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin hakkını teslim edenler, iş icraata geldiğinde maalesef hep üç maymunu oynadılar. Herkesin hakkına saygı gösteren adaletli bir çözüm yerine Kıbrıslı kardeşlerimizi öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkum etmek istediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta yeni müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmeli
OYNAT 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta yeni müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuştu. Kıbrıs Türk halkının adadaki hukuksuzluğa daha fazla tahammül etmeyeceğini gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kıbrıs'ta yeni müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmelidir' ifadelerini kullandı.

RUMLAR HEP MASADAN KAÇTI

  • Ada’da Türk toplumunu eşit görmeyen, hatta yok sayan zihniyet Kıbrıs sorununu bir kangrene dönüştürmüştür. Kıbrıs müzakereleri, Rum tarafının uzlaşmaz, Ada’daki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Türk halkını katledenler, müzakere süreçlerinde çözüme yaklaşıldığı anda olmadık bahanelerle masadan kaçmışlardır.

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RAF ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MODELLER

Cenevre’de düzenlenen gayriresmi 5+ Birleşmiş Milletler Toplantısı, istiklal ve istikbal mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Bu toplantıda Kıbrıs Türkleri kalıcı çözüm yolunda yeni, makul ve adil önerilerde bulundu. Raf ömrünü tamamlamış modeller üzerinde vakit harcamak yerine artık adada farklı kültür, dil, din ve geleneklere sahip iki ayrı halkın, iki ayrı devletin olduğunun kabul edilmesi gerekir.

Cenevre’de Türkiye ve KKTC kazandı
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Cenevre’de Türkiye ve KKTC kazandı

ARTIK BEDELİNİ BİZ ÖDEMEYİZ

  • Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün bedelini artık hiç kimse Türk tarafına ödetemez. Maraş’la ilgili atılan adımla Kıbrıs Türk halkı, adadaki hukuksuzluğa daha fazla tahammül etmeyeceğini gösterdi. Kıbrıs’ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerinde inşa edilmesi şarttır. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir.

HAK GASPINA RIZAMIZ YOK

Bu müzakerelerde her iki devletin nasıl iş birliği yapabileceği belirlenmelidir. Bunun için öncelikle Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır. İki devletli çözümü reddetmek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Ne bizim ne de KKTC’nin böyle bir adaletsizliğe, böyle bir hak gaspına rızası yoktur.

KIBRIS MİLLİ DAVAMIZ

  • Bilhassa Kıbrıs Türkünün Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Karadeniz’dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyoruz. Gerek adada gerekse Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Milli davamız olan Kıbrıs’a sahip çıkmakta kararlıyız.

KKTC tarımına can suyu: Projenin tamamlanmasıyla tarım sektörü çağ atlayacak
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KKTC tarımına can suyu: Projenin tamamlanmasıyla tarım sektörü çağ atlayacak

Tarıma can suyu

Anavatanın suyunu, KKTC’nin bereketli topraklarıyla buluşturacak Sulama İletim Tüneli’nin açılışını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, “Suyu temin edecek 5,7 kilometre uzunluğundaki iletim tünelinde ışığı göreceğiz. Güzelyurt Ovası Sulaması İletim Yapıları, bu projeyle daha önce yer altı su kaynaklarıyla sulanan 18 bin 730 dekar araziye su iletilecektir. Meserya Ovası Sulaması Projesi kapsamında ise 97 bin 200 dekar arazi ilk kez sulama suyuyla buluşacaktır. Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tarım sektörü çağ atlayacak” dedi.

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