Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Enkaz kaldırma yarışına girilseydi o yavrucak kurtarılamazdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/beS6HW9Xni — Yeni Şafak (@yenisafak) November 5, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Buna göre depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1035 insanımız da yaralandı. Yaralılardan 999 vatandaşımız taburcu oldu 36 vatandaşımızın tedavisi sürüyor.

Ana Muhalefetin başındaki zat 'enkaz 5 günde kaldırılamadı' diyor. Enkaz kaldırma yarışına girilseydi o yavrucak kurtarılamazdı. İzmir milletvekilisin şöyle bir uğrayıp dönüyorsun. Kalkıp orada canhıraş, hayatını feda etmeye hazır olan arkadaşlar, STK'larla ilgili ileri konuşuyorsun. Sus da adam sansınlar.

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OYNAT 03:25 Kılıçdaroğlu'dan 11 kişinin can verdiği 20 kişinin enkaz altında kaldığı deprem alanına 1 dakikalık ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 11 kişinin can verdiği 20 kişinin de enkaz altında kaldığı Emrah Apartmanı alanına ziyaret gerçekleştirdi. Burada bir depremzedeyle kısa süreli görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu 1 dakikada alanı terk etti.

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İzmir ile ilgili sürate bir adım daha attık. 1000 konteynır vardı stoklarımızda, İzmir’de kullanıyoruz. Vatandaşlarımızı o konteynırlarda iskan edeceğiz. Bu arada inşaatlarımız da başlayacak. Önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız şu andaki yol haritamız bu. Ancak şu an hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor.

Bir ay içerisinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden teslim etmiş olacağız.

Öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 milyon konutu önümüzdeki beş sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz.

TOKİ ile başlatılan konut atılımı özel sektörün de gayretleriyle önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor.

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Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

Bir milyon fidanı toprakla buluşturmayı sürdüreceğiz

AK Parti'nin hiçbir temsilcisi milletten kopuk yaşayamaz.

Üyelerimiz kollarını açarak el ele verseler rahatlıkla Türkiye'nin bir ucundan diğerine insan zinciri oluşturabiliriz.

Her 3 Kasım'da bir milyon üyeyi temsilen bir milyon fidanı toprakla buluşturmayı sürdüreceğiz.

Milletimize daha fazla hizmet sunmanın peşindeyiz. AK Parti'nin büyümesi demek Türkiye'nin büyümesi demektir.

Teröristler boş durmuyor. Baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyorlar sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar.

"Stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız"

Üreticiyi de tüketiciyi mağdur eden stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız.

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Salgın döneminde tüm ülkeler gıda ürünlerinde ihtiyatlı bir gümrük politikası izlerken Türkiye'nin bunun dışında kalması beklenemez.

"17,1 milyar liralık tarımsal destek verdik"

Geçen yılki sertifikalı tohum üretimimiz, bizden önceki döneme göre 8 kat artmıştır.

Çiftçilerimize 2020'nin 11 ayında 17,1 milyar liralık tarımsal destek verdik.

AK Parti büyüdükçe Türkiye de daha yeşil ve daha temiz bir çevreye kavuşacaktır.

Amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal. Bunları da öğren.