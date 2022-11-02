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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi: Vatandaşın sorfasına oturacağına 10 kilometre yol gitti

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki ziyareti sırasında sır 8 saatinde hamburger yediğini söylemesine göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun vatandaşın sofrasına oturmak yerine, 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenlediğini belirten Erdoğan, "Güya Londra’da temiz yatırımcı aramaya gitmiş. Uluslararası yatırımcıları tehdit eden kendi değilmiş gibi yatırımcıdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna hamburger göndermesi: Vatandaşın sorfasına oturacağına 10 kilometre yol gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kaybolmuş, Türk gazetecilerin tepkisine yol açmıştı. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu anları 'Hamburger yemeye gittik diyerek' geçiştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenliyorlar
OYNAT 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenliyorlar
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderlerinin son haftalarda yaptığı yurt dışı gezilerine değindi: ''Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi. Şimdi oraya gidecek galiba. Ardından Almanya'ya gidecek. Almanya'da hamburgeri bırak da orada döner var, döner ye.''


'YATIRIM KİM SEN KİM BAY KEMAL'

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun vatandaşın sofrasına oturmak yerine, 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenlediğini belirten Erdoğan şunları söyledi: "CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını görüyorsunuz. Vatandaşın sofrasına oturmak yerine 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenledi. ABD’nin hamburgeri daha mı iyi, biz de mi oraya gitsek. İngiltere ardından da Almanya'ya gidecek. Güya Londra’da temiz yatırımcı aramaya gitmiş. Uluslararası yatırımcıları tehdit eden kendi değilmiş gibi yatırımcıdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim?"

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