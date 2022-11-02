Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi: Vatandaşın sorfasına oturacağına 10 kilometre yol gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kaybolmuş, Türk gazetecilerin tepkisine yol açmıştı. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu anları 'Hamburger yemeye gittik diyerek' geçiştirmişti.
'YATIRIM KİM SEN KİM BAY KEMAL'
AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun vatandaşın sofrasına oturmak yerine, 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenlediğini belirten Erdoğan şunları söyledi: "CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını görüyorsunuz. Vatandaşın sofrasına oturmak yerine 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenledi. ABD’nin hamburgeri daha mı iyi, biz de mi oraya gitsek. İngiltere ardından da Almanya'ya gidecek. Güya Londra’da temiz yatırımcı aramaya gitmiş. Uluslararası yatırımcıları tehdit eden kendi değilmiş gibi yatırımcıdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim?"