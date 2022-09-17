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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İspat-ı vücut etmişiz biz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi sonrası ABD'ye giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TOKİ sosyal konut ve arsa projesi için, "Yapamazsın. Bunlar boş vaatler." eleştirilerinin üzerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu ilk defa yapılan bir şey değil. Biz TOKİ vasıtasıyla bundan önce zaten 1 milyon 170 bin konutu yaptık, teslim ettik. Şu anda TOKİ konutlarında oturanlar var, bize dualar ediyorlar. İşte en son geçenlerde Esenler’de teslimat yaptık ve o daireleri ziyaret ettik. Bizimkinin ispatı var. İspat-ı vücut etmişiz biz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna sert tepki: İspat-ı vücut etmişiz biz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi sonrası ABD'ye giderken aralarında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nunda aralarında bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • Geçtiğimiz günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca kişiye ev umudu olan proje için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Projenin hiç bitmeyeceğini iddia ederek "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje" ifadelerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
  • "Bu ilk defa yapılan bir şey değil ki. Biz TOKİ vasıtasıyla bundan önce zaten 1 milyon 170 bin konutu yaptık, teslim ettik. Şu anda TOKİ konutlarında oturanlar var, bize dualar ediyorlar. İşte en son geçenlerde Esenler’de teslimat yaptık ve o daireleri ziyaret ettik. Bizimkinin ispatı var. İspat-ı vücut etmişiz biz." açıklamasında bulundu.

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TOKİ sosyal konut ve arsa projesinde arz talep dengesi üzerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Arzın yapılması noktasında bizim bir sıkıntımız yok. Şimdi bir görmüş olduk arz-talep dengesini. Demek ki arz-talep dengesi, talep istikametinde gözüküyor. Öyleyse demek ki seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir. O zamana kadar da zaten bu inşaatların kabası bitmiş olur, yüzde 50-60 oranında ilerlenmiş olur. Çünkü orada işin tamamen bitmesi 1,5-2 yılı bulur. Bir taraftan da tabi kuraların çekilmesi, ondan sonra yerleşmeler başlar. Bu arada da biz işin ikinci etabına başlamış oluruz.

Burada bizim para pul sıkıntısı yok. Tabii burada talebin yoğunluğu ortada. Onun için diyorum ki Allah nasip ederse seçimden sonra yeni bir etabı inşallah başlatacağız. Çünkü bizim arsa noktasında filan sıkıntımız yok. Arsa noktasında sıkıntı olmadıktan sonra, yeter ki iş yapacak bir iktidar olsun. İş yapacak iktidar da biziz. Tabii Bay Kemal ve avanesi ona da bir şey uydururlar. Ben arkadaşlara da söyledim, ‘Arkadaşlar hiç oyalanmayalım, Türkiye’nin dört bir yanında planlamaya göre hemen temel atmaya başlayalım. Yıl sonunu beklemeyeceksiniz’ dedim. Talimatı verdim ve yıl sonuna varmadan biz şu anda hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan da temelleri atıp inşaatlara başlayacağız. " dedi.

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