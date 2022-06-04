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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sıkıysa aday mısın değil misin onu açıkla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun iftiranın, yalanın, zırvanın dozunu sürekli artırdığını söyleyen Erdoğan "Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Sıkıysa aday mısın değil misin onu açıkla
Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarını değerlendiren Erdoğan şu ifadelere yer verdi.

YALANIN DOZUNU SÜREKLİ ARTIRIYOR

Türk siyasi tarihinin katlanması en ağır cilvesi bizim dönemimize denk geldi. Bunun adı Kılıçdaroğlu'dur. Gülüp geçsek gülüp geçilecek hali yok. Ciddiye alsak ciddiye alınacak hali yok. İftiranın, yalanın, zırvanın dozunu sürekli artırıyor. Ara ara biz de bunun paçasından tutuğ aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. Sorduğumuz 10 soruya güya cevap vermiş ve güya bize de 10 soru sormuş. Verdiği yanıtlardan bu şahsın kifayetsizliği buram buram tütmektedir.

"RUMLARIN VE ONLARI ÜSTÜMÜZE SALANLARIN YANINDA"

Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir.

"SIKIYORSA ADAY MISIN DEĞİL MİSİN ONU AÇIKLA"

Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.

Bize attığı iftirların hesabını hukuk önünde soruyoruz, soracağız. Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan 250 milyon kazandık. Bunu 2 vakfa veriyoruz. İnşallah bir hayrı dokunmuş olur.

Ben SADAT'ın kurucusu ile evinde hiç görüşmedim. Bay Kemal sen bir yalancısın. Bu şark kurnazlığı değilse, ahmaklığın dik alasıdır.

Adayı 6'lı masanın belirleyeceğini söylüyor. 6'lı masada artık bu işi bu kadar uzatmasın. 6'lı masanın altında birileri varsa onlar da ortaya çıksın. Herhalde artık bu yılın içinde açıklarlar.

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