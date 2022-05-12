Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sinsi bir projenin aparatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında 6’lı masa ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE’NİN UTANÇ SAYFALARINDA

Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminin Türkiye’nin en büyük utanç sayfalarından biri olduğunu kaydeden Erdoğan, “PKK’sından FETÖ’süne, DHKP-C’sine kadar pek çok terör örgütüyle ülkemizle ve bölgemizle ilgili alçakça niyetleri olan tüm uluslararası güçlerin maşalığını yaptığının şahidiyiz” dedi.

SİNSİ APARAT

Erdoğan, “Kılıçdaroğlu’nun, Türk siyasetini dizayn etmeye yönelik sinsi bir projenin aparatı olarak geldiği CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bugüne kadar da hep aynı amaçla kullandığını” dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ne söylersek söyleyelim, hangi belgeyi ortaya koyarsak koyalım, kendine verilen göreve uygun şekilde, kafasında inşa ettiği dünyada yaşamayı sürdüren bu profilin takdirini ben milletime bırakıyorum. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir Türkiye düşmanına kullanmadığı ifadelerle bize saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zatın, dünkü hezeyanlarına Parti Sözcümüz az önce gerekli cevapları zaten verdi. Bu tablo karşısında kendisinin artık siyasetin değil bu işin mütehassısı tabiplerin konusu olduğuna karar verip işimize bakıyoruz.”

OYNAT 01:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu FETÖ'cüler bizi, kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde on binler oradaydı, ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Daha sonra da utanmadan 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Orada on binler neyi bekliyor. Sende öyle bir yürek yok. Yeri geldi vesayet odakları ile biz kavga ettik. Biz ettik, sen edemezsin.' diye konuştu.

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BU ÜLKELERE DİRSEK GÖSTERDİNİZ Mİ?

Başta Milletin ortak değerlerini oluşturan inanç ve kültür adına Türkiye’yi kalkındırmak için gerektiğinde 7 düvelle kavga ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’da tankların arasından FETÖ’cülerin desteği ile çıkıp gittiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

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“Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir ve daha sonra da diyor ki utanmadan, ‘Haberim olsaydı ben de beklerdim.’ Orada on binler neyi bekliyor? Sen de öyle bir yürek, öyle bir ciğer yok. Neyi toparlayacaksın, neyi bekleyeceksin? Sen de öyle bir şey hayatta olmadı ki. Bu, ‘Yeri geldi vesayet odaklarıyla, yeri geldi terör örgütleriyle kavga ettik.’ diyor. Biz ettik, biz. Sen edemezsin.”

OYNAT 01:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Suriyelileri göndermeye gücün yetmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında siyasetteki mülteci tartışmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bay Kemal 'Biz Suriye'ye göndereceğiz' diyor. Bunu yapamayacaksınız, bunu yapmaya hiç kimsenin de gücü yetmez. Zira biz ensar kültürüyle yetiştik. 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir, onlara sahip çıkacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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DÖKÜLMEYE BAŞLADILAR

“Niyet hayır, akıbet hayır” deyişine gönülden inanan insanlar olduklarını dile getiren Erdoğan, “Nitekim muhalefet diye karşımıza dikilenler, bizim bir şey yapmamıza kalmadan kendi kendilerini ifşa etmeye başladılar. Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı, daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı” dedi.

ASLA GERİ İTMEYİZ

Daha ortak aday belirleme dirayetini bile gösteremeyenlerin, ülkenin hiçbir kritik meselesinde kararlı tutum ortaya koyamayacaklarını görmek için allame olmaya gerek olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ırkçı tavrını eleştirdi: “Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları, biz ne Bay Kemal’in dedikleriyle ne onun yandaşlarının dedikleriyle bu ülkeden, bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz, ötelemeyiz. Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur.”

Türkiye’yi 20 yıl geri götürecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime, küresel krizlerin dünyadaki yönetim ve ekonomik sistemini kökünden sarstığı bir dönemde gidildiğine dikkati çekti. Erdoğan, küresel krizin Türkiye’nin önüne tehditlerin yanında önemli fırsatlar da çıkardığına işaret etti. Erdoğan, kendi güvenliğiyle, kendi yönetimiyle, kendi ekonomisiyle ilgili kararların başka yerlerde verildiği Türkiye’yi sadece vatandaşlarının değil bölgesindeki tüm kardeşlerinin, dünyadaki tüm mazlumların umudu bir ülke haline getirdiklerinin altını çizdi. “Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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“Türkiye’nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023’te yapılacak tercihe bağlıdır. Çünkü bu bizim hedefimiz, bizim hayalimiz, bizim çabamız. Muhalefet tarafının yavrularıyla beraber ülkemize tek taahhüdü, Türkiye’yi 20 yıl öncesine götürmek, yapılmış olan her şeyi mümkünse yıkmak, yıkamadıklarını da devre dışı bırakmaktır. Daha vahimi, Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kılıçdaroğlu, ülkeye eser ve hizmet vermeye değil, kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın bizimle, partimizle, hükümetle ilgili eleştirilerine bakıyor, gerektiğinde hak ettiği cevabı da veriyoruz. Ancak uzunca bir süredir bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yarısı yanlış.”

Milletimiz kazanımlara sahip çıkmalı

Küresel ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla yüzleşildiğini ifade eden Erdoğan, “Ekonomi programımızın ilk ayağı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefinden asla vazgeçmemektir. Programımızın ikinci ayağı, istihdama, yani insanlarımızın iş, aş ekmek sahibi olmalarına öncelik vermektir. Üçüncü olarak da bir yandan fiyat artışlarını kontrol altına almak, diğer yandan gelirleri yükseltmektir” dedi. “Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, bizi desteklemesini, muhalefetin yalan ve iftira furyasına aldırmadan ülkemizin kazanımlarına ve hedeflerine sıkı sıkıya sahip çıkmasını istiyorum” diye konuşan Erdoğan şöyle devam etti: “Kimi şükürsüzlerin, kimi şeamet tellallarının, kimi kalbi kararmış, yeminli ülke düşmanlarının, kimi yüreği nasır tutmuş vicdansızların çıkardıkları yaygaraların sebebi milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunlar, ülkenin ve milletin felaketi pahasına kendi küçük çıkarlarını korumanın derdinde olan bencillerdir. Cumhur İttifakı olarak Meclis’teki yasama gücümüzle, Cumhurbaşkanlığı olarak yürütme gücümüzle, parti teşkilatları olarak siyasetteki gücümüzle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız, gençlerimize 2053 vizyonunu da emanet edeceğiz.”