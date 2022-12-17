Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda Mardin Derik Ovası Sulaması, Midyat-Nusaybin Yolu, Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Kente 17 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirten Erdoğan bir de müjde veren "Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler, etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz." dedi.

OYNAT 03:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır.' ifadelerini kullandı.



Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mardin'in yöresel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı. 'Türkiye Yüzyılı Şarkısı'nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkı sözlerini okuyor. Erdoğan, paylaşımında 'Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır.' değerlendirmesini yaptı. BiP'te paylaş

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'HELALLEŞMEYE GİDECEKSEN DİYARBAKIR ANNELERİNE GİT'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: "Bunlara en güzel cevabı Diyarbakır anneleri verdi. Bay Kemal çocuğa istismar iddialarını konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket, ayrı bir konu. Kandil'e kaçırılan 13-14 yaşındaki o yavrular için bir kelime ettin mi? Terör örgütünün taciz ettiği çocuklarla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Ah cambaz, ah!.. Ne diyor helalleşmeye geldim. Helalleşmeye gideceksen, Diyarbakır anneleriyle helalleş. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin.

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