Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda Mardin Derik Ovası Sulaması, Midyat-Nusaybin Yolu, Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Kente 17 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirten Erdoğan bir de müjde veren "Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler, etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz." dedi.
'HELALLEŞMEYE GİDECEKSEN DİYARBAKIR ANNELERİNE GİT'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: "Bunlara en güzel cevabı Diyarbakır anneleri verdi. Bay Kemal çocuğa istismar iddialarını konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket, ayrı bir konu. Kandil'e kaçırılan 13-14 yaşındaki o yavrular için bir kelime ettin mi? Terör örgütünün taciz ettiği çocuklarla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Ah cambaz, ah!.. Ne diyor helalleşmeye geldim. Helalleşmeye gideceksen, Diyarbakır anneleriyle helalleş. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin.
- Terör örgütünü sınırlarımız içinde bitirdikçe, artık anneler evlatlarının acı haberini değil evlatlarından gelen güzel haberleri bekleyecek. Hep birlikte ülkemize 4 elle sarılarak ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Aramıza kimseyi sokmadan işimize bakacağız."