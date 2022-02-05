Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna teşekkür
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalandığı için kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Erdoğan mesajında, "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna teşekkür
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma geçmiş olsun mesajları yağdı.

'Acil şifalar diliyorum'

O isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalandığı için kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Erdoğan tweet'inde "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından CHP'li Erdoğdu'dan skandal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular
FOTOĞRAF 17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.<br><br>
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Erdoğan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.<br><br>
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\"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız koronavirüs testimizin sonucu pozitif çıktı.\" diyen Erdoğan, şunları söyledi:<br><br>
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\"Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.<br><br>
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Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.\"<br><br>
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Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından çok sayıda siyasi isimden geçmiş olsun mesajı yağdı.
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Bununla birlikte Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından duyurduğu mesajın altına birçok kullanıcı nefret mesajları yağdırdı.
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İşte o yorumlardan bazıları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs olduğunu duyurdu: Sosyal medyadan nefret kustular
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın paylaşımın altına yapılan çirkin yorumlar 'yok artık' dedirtti.


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