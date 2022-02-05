Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma geçmiş olsun mesajları yağdı.
'Acil şifalar diliyorum'
O isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."
Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.
Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 5, 2022
Teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalandığı için kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Erdoğan tweet'inde "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. https://t.co/0L1MUu71X6
Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. https://t.co/0L1MUu71X6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022