Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali açıklaması: O bizim derdimiz değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milet İttifakının aday derdi bizi niye gersin ki?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının arından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, 'Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine 'benimle misiniz?' diye sordu. Seçimlere az bir süre kala sizce ortak aday Kılıçdaroğlu olabilir mi? sorusunu cevapladı.



'O bizim derdimiz değil, o onların derdi.' diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, 'Onların derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aradaki fark bu.' ifadelerini kullandı.