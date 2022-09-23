Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali açıklaması: O bizim derdimiz değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali ile ilgili gelen soru üzerine Erdoğan, "O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor." açıklamalarında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım" ifadeleriyle başladığı konuşmasında "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışından sonra Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından destek açıklamasında bulundu.
6'LI MASAYA TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali ile ilgili gelen soru üzerine Erdoğan, "Bu bizim derdimiz değil, onların derdi. Onarın derdi niye bizi gersin ki. Cumhur ittifakı kararlı şekilde yola devam ediyoruz. onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu." dedi.