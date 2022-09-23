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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali açıklaması: O bizim derdimiz değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali ile ilgili gelen soru üzerine Erdoğan, "O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğlunun adaylık sinyali açıklaması: O bizim derdimiz değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım" ifadeleriyle başladığı konuşmasında "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışından sonra Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından destek açıklamasında bulundu.

6'LI MASAYA TEPKİ

  • Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali ile ilgili gelen soru üzerine Erdoğan, "Bu bizim derdimiz değil, onların derdi. Onarın derdi niye bizi gersin ki. Cumhur ittifakı kararlı şekilde yola devam ediyoruz. onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milet İttifakının aday derdi bizi niye gersin ki?
OYNAT 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milet İttifakının aday derdi bizi niye gersin ki?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının arından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, 'Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine 'benimle misiniz?' diye sordu. Seçimlere az bir süre kala sizce ortak aday Kılıçdaroğlu olabilir mi? sorusunu cevapladı.

'O bizim derdimiz değil, o onların derdi.' diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, 'Onların derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aradaki fark bu.' ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: Bazılarınızın sesi çıkmıyor benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum
OYNAT 00:40
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: Bazılarınızın sesi çıkmıyor benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Artık karar verin halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?' ifadelerini kullandı.


6’lı masa 3 parça
GÜNDEM
6’lı masa 3 parça

6'lı masada ortak aday yok ortak liste var
GÜNDEM
6'lı masada ortak aday yok ortak liste var
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