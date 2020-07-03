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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Ovası paylaşımı: Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız." dedi.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı suya kavuşturduk. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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