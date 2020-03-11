Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Salgın değil tek bir örnek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'dan gelen bir vatandaşta, yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildiğini belirterek, genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşın tedavisinin sürdüğünü, ailesi ve yakın çevresinin de izlemeye alındığını söyledi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.



https://t.co/aR5VtOkUyi — Yeni Şafak (@yenisafak) March 11, 2020

Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın Türkiye'ye sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Ancak biz, hangi tedbiri alırsak alalım, yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten tamamen korunmak maalesef mümkün olamadı. Ülkemizdeki vaka, Avrupa kaynaklı şimdilik tek bir örnekten ibarettir" bilgisini verdi.

Vatandaşlardan sağlık personelinin ikazlarına uymalarını isteyen Erdoğan, "Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz açısından işin en kolay tarafı olmalıdır" dedi.

OYNAT 03:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Avrupa'dan gelen virüslü vatandaşla ilgi bilgi veren Erdoğan, ''Hiçbir virüs bizim aldığımız önlemlerden daha güçlü değil. Türkiye bu sıkıntıyı hiçbir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da geçen cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek, bu çerçevede üzerlerine düşenleri yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Milletimiz nice saldırıları, dertleri göğüslemeyi başarmıştır. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden gelecektir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun"

"İdlib'de yürüttüğümüz operasyonlar kararlılığımızın bir ifadesidir"

Erdoğan, "Türkiye’nin İdlib’de bir ay boyunca fiilen yürüttüğü operasyonlar ve başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı, sınırlarımıza dayanan tehditlerin önüne geçme kararlılığımızın bir ifadesidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de sağlanan ateşkese ilişkin, şunları kaydetti:

"Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlanmıştır. Rusya tarafıyla, vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz."

"Rejim ateşkese uymazsa daha ağır bir karşılık veririz"

"(Suriye'deki gözlem noktaları) Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda karşılık vermekle kalmayacak, çok daha ağır mukabelede bulanacağız." diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

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"Rejimin ve onu destekleyen milislerin ateşkes hattına yaptıkları yığınakları yakından takip ediyoruz. Verdiğimiz söze, karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece sonuna kadar bağlı kalırız ama karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız."

"Bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir"

Erdoğan, "Türk askeri, bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir, bunu böyle bil Bay Kemal" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, geçici ateşkesi ve buna bağlı anlaşmaları rejime veya terör örgütlerine gücü yetmediği için değil İdlib'deki krize tüm taraflar açısından makul, uygulanabilir ve südürülebilir bir çözüm yolu bulunabilmesi için yaptığını belirtti.

Erdoğan, "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’ya YPG veya SDG etiketi yapıştırmakla, gerçeklerin ortadan kalkmadığını ve akikatlerin üzerinin örtülmediğini vurguladı.

"Türkiye, PKK'yla mücadele eder, CHP 'arkadaşlar' diyerek teröristlerden yana olur"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil değil aynı zamanda densiz zatla karşı karşıyayız. Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunur. Türkiye, PKK'yla mücadele eder, CHP 'arkadaşlar' diyerek teröristlerden yana olur."

"Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik muameleleri tam anlamıyla barbarlıktır"

Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik tavrına değinen Erdoğan, "Hayatlarını kurtarma ve çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma dışında amacı olmayan masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları kelimenin tam anlamıyla bir barbarlıktır." diye konuştu.

OYNAT 05:28 AK Parti Grup Toplantısı'nda Yunanistan sınırında yaşanan mülteci dramını anlatan video yayınlandı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda mültecilerin Yunanistan sınırında yaşadıkları drama, Yunanistan ve Avrupa'nın ırkçı tavırlarına sert tepki gösteren Erdoğan, ''Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yoktur'' diyerek Avrupa'ya yüklendi. BiP'te paylaş

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Erdoğan, "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

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AB'nin tutumuna yönelik Erdoğan, "Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz. Tek talebimiz, ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yok. Yunanistan sınırında yaşananlar Avrupa'nın gerçek yüzünün göstergesidir. İnsan haklarını kimseye bırakmayanların katıksız faşizmini dünya görmüştür" dedi.