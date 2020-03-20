Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj

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Tiyatroda korona rekoru

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, korona virüsü sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar için ‘Ben Sinbad’ adlı oyunu boş salona oynayıp, online olarak internet üzerinden yayımladı. Normalde oyunlarını 550 kişilik Tayyare Kültür Merkezi’nde oynayan Şehir Tiyatrosu’nun bu oyununu aynı anda 4 bin 907 kullanıcı takip ederken, çocukların evlerinde yalnız olmadığı düşünüldüğünde 10 binin üzerinde bir izleyici rekoru da kırılmış oldu.