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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan koronavirüsle ilgili sesli mesaj yayınladı:

Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz.

Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.

Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.

İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.

Ayrıntılar birazdan...

Erdoğandan sesli mesaj

Erdoğan'dan sesli mesaj

​"Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz."
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