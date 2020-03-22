Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalmaya devam edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına koronavirüsle ilgili önemli mesajlar içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Devletin bütün kurumları ile görevde olduğunu kaydeden Erdoğan, evde kalma çağrısını yineledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle:

Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde.

Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.

Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur.

OYNAT 03:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsterih olunuz devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı. Erdoğan, 'Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim' dedi. BiP'te paylaş

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