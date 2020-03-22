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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalmaya devam edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajda, "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vido mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vido mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına koronavirüsle ilgili önemli mesajlar içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Devletin bütün kurumları ile görevde olduğunu kaydeden Erdoğan, evde kalma çağrısını yineledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle:

Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde.

Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.

Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsterih olunuz devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında
OYNAT 03:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsterih olunuz devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı. Erdoğan, 'Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim' dedi.


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