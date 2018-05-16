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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü. Erdoğan'ın Al Sani, Widodo ve Beşir'le görüşmesinde, İİT'nin Filistinlilere yönelik saldırılar karşısında ortak tutum sergilemesinin önemi vurgulandı.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile Gazze'deki son durumu görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze’de Filistinlileri hedef alması neticesinde tırmanışa geçen gerilimi ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Uluslararası camianın Filistinlilere yönelik ihlallere sessiz kalmaması gerektiğine değinen liderler, İİT üyesi ülkelerin olaylar karşısında kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini de vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla gerilimin alevlenmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile de aynı çerçevede birer telefon görüşmesi yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak telefon trafiğinin devam edeceği kaydedildi.

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