Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

Spor

Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncunun transfer edilmesi için kampanya başlattı

Galatasaray'ın gol kralı eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi. 36 yaşındaki oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da Gomis'in transfer edilmesi için sosyal medyadan kampanya başlattı.