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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Külliyede önemli kabuller
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Erdoğan ayrıca TİSK heyetini de kabul etti.

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