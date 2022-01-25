Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Erdoğan ayrıca TİSK heyetini de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Erdoğan ayrıca TİSK heyetini de kabul etti.
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