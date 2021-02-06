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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Siyasi Diyalog Forumu’ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi’ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe’ye başarılar diledi.

Türkiye’nin Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile iş birliğini yeni dönemde de geliştireceklerini ifade etti.

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