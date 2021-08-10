Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlerle telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.
Senegal Cumhurbaşkanı ile de görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Cibuti ve Nijerya Cumhurbaşkanıyla görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.