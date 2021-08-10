Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlerle telefon trafiği

Mustafa Destici: HDP'yi kapatmak yetmez her şeyini kapatmak zorundayız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı açıklamada İspanya'dan örnek vererek, 'Orada iki partiyi kapattılar. Hem de terör örgütüne destek verdiği veya sözcülüğünü yaptığı için değil, sadece terörü kınamadığı için kapatıldı. Bizde de sadece partiyi kapatmak yetmez. Terör örgütüyle mücadele için biz de her şeyini kapatmak zorundayız.' ifadelerini kullandı.