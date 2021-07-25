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POLİTİKA

Kararlıyız 2023’e daha güçlü gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yıldönümünde önemli mesajlar verdi. Erdoğan açıklamasında, "İstiklal mücadelesi, Lozan ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir. 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğandan Lozan mesajı: Kararlıyız 2023’e daha güçlü gireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgelerinden Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Kahraman milletimizin her türlü imkansızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir.” değerlendirmesini yaptı.

98 YILDIR BÜYÜK BİR İSTİKRARLA İLERLİYORUZ

Türkiye’nin tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa etme yolunda 98 yıldır büyük bir istikrarla ilerlediğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emelleri boşa çıkarmaya devam ediyoruz.

DAHA GÜÇLÜ, DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİZ

Türkiye bu mücadele alanlarının hiçbirinde belli çevrelerin tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle anıyor; aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum.”

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