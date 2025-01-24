Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar: Sorumlu olanlar hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malatya'yı saygıyla selamlıyorum. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdolsun.





Oteldeki yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Rabbim onları inşallah haşrucem eylesin diyorum. Tüm milletimize tekrar baş sağılığı diliyorum.

"Yargı önünde hesap verecekler"

Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok boyutlu şekilde tahkikatlarını genişleterek yürütüyor. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek.





Böyle üzüntü verici olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birileriyle laf dalaşına girmek kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle karşılıyoruz. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın.





Deprem konutları

11 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk. Malatyalı kardeşlerimiz müsterih olsun, ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz. Hem deprem konutlarımız hem de çevre yolu Malatya'mıza hayırlı olsun. Emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. AK Parti Malatya 8. il kongremizin demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.





Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye farklı alanlardaki başarılarımızı birbiriyle yarıştırıyoruz. Bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun ayrımına yapacak irfanı sahiptir. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Her geçen gün devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi il ve ilçeleri yönetecek çapları olmadığı görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep şeffaf olduk.



