Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mevlananın 746ncı Vuslat Yıl Dönümü mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana'nın, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazreti Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 746'ncı yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad etti.

Erdoğan, Anadolu topraklarında doğan, feyzi ve ilmi tüm dünyaya yayılan, dünya var oldukça Hak ve hakikat yolcularına rehberlik edecek olan Mevlana'nın, geçen 746 yıla rağmen, Hak aşkı ve insan sevgisindeki samimiyeti, fikirleri ve eserleriyle milyonlarca insanı peşinden sürüklediğini belirterek, "Anadolu insanının gönül zenginliğinin, hoşgörüsünün ve samimiyetinin vücut bulmuş hali olan Mevlana, bugün de aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin, umudun, cesaretin ve özgüvenin en önemli sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz

Mevlana Celaleddin Rumi'nin, Horasan'dan Bağdat'a, Mekke ve Medine'den Şam'a ziyaret ettiği tüm ilim ve irfan merkezlerinden edindiği birikimi Anadolu'ya taşıdığını anımsatan Erdoğan, Mevlana'nın her biri hikmet pınarı olan sözleriyle tüm insanlığı asırlar boyunca aydınlatacak bir meşaleyi yaktığını vurguladı.

İsviçre’deki Türk vatandaşlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a coşkulu karşılama
DÜNYA
İsviçre’deki Türk vatandaşlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Bugün son ve ebedi vatanımız olarak sımsıkı sarıldığımız bu coğrafyaya, gönülleri fethederek mührümüzün vurulmasında, Mevlana'nın ve onunla aynı pınardan beslenen Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli gibi gönül sultanlarının büyük emeği, katkısı, izi vardır. Bizi muhabbetle birbirimize kenetleyen bu büyük mirastan aldığımız güçle, karşımıza çıkan tüm zorlukları ve engelleri aşacak, gönül sultanlarımızın emaneti olan sabır ve mücadele azmiyle, bugünümüzden çok daha aydınlık, huzurlu ve barış dolu yarınlara, inşallah hep birlikte ulaşacağız. Umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılmadan ilerleyecek, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. 746 yıldır sözünün gücü azalmayan, aşkı sönmeyen, sevgisi bitmeyen Mevlana'yı dinlemeye, ona kulak vermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Şebiarus'un 746'ncı yıl dönümünde Mevlana'yı hürmetle anıyor, onun şahsında ilmi, idrak ve irfanlarıyla gönüllerimizi aydınlatan tüm manevi rehberlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Müslüman olan Della Miles Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi
OYNAT 01:09
Müslüman olan Della Miles Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi
ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyledi. Mevlana'nın 22'nci göbekten torunu Esin Çelebi de Miles'in anma törenine katılıp, ilahi okuması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.
Avrupada ev sahibiyiz

Avrupa'da ev sahibiyiz

​Erdoğan, 'Göçün 50. Yıl dönümü' etkinliğinde konuştu.
Akyazıda gol sesi

Akyazı'da gol sesi

​Trabzonspor, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Operasyon başlıyor

Operasyon başlıyor

14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Uçuş için tarih verdi

Uçuş için tarih verdi

Atlas Global Havayolları, resmi duyuruyu yaptı.
HDP'li vekillere<br>terlik fırlattılar

HDP'li vekillere
terlik fırlattılar

Evlat nöbetindeki ailelerden kaçarak binaya girdiler.
Coşkulu karşılama

Coşkulu karşılama

Erdoğan, Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İlçeler açıklandı

İlçeler açıklandı

​Yeni sosyal konutların detayları açıklandı.

Başakşehir'e <br>'ters' rakip

Başakşehir'e
'ters' rakip

Sporting Lizbon sadece bir Türk takımına yenildi.
'Uyuz' alarmı!

'Uyuz' alarmı!

​Bakanlık uyardı, ilaç firmaları yoğun talebe hazırlıksız yakalandı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
İlk rota<br>Doğu Akdeniz

İlk rota
Doğu Akdeniz

​KKTC'ye konuşlanan ilk İHA jet hızıyla göreve başladı.
At, eşek, domuz eti

At, eşek, domuz eti

​Bakan Pakdemirli o iddialara açıklık getirdi.
Yarım bırakıp kaçtıkları tüneller

Yarım bırakıp kaçtıkları tüneller

Mehmetçiğin darbesi ile ​Resulayn'dan kaçan teröristlerin betondan yaptıkları tüneller.
Kilit isim<br>Ukrayna'da yakalandı

Kilit isim
Ukrayna'da yakalandı

​Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında yeni gelişme.
Devler Ligi'nde <br>erken final

Devler Ligi'nde
erken final

​Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.