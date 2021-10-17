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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mevlid Kandili mesajı
​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesaj ile Mevlid Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Özlemini çektiğiniz vesayet günleri artık geride kaldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Özlemini çektiğiniz vesayet günleri artık geride kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. 'Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Hukuk dışı çağrı kamu düzenine tehdittir. CHP'nin özlemini çektiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Türkiye hukuk devletidir. Bunu hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı alan değildir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'e Huber Köşkü balkonundan Boğaz'ı anlattı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'e Huber Köşkü balkonundan Boğaz'ı anlattı
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Huber Köşkü'ne geldi.

Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü. Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi.


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