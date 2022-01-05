Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan MHP lideri Bahçeliye ziyaret
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan MHP lideri Bahçeliye ziyaret
İki lider, görüşme öncesi basın mensuplarını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı konutunun kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

Konuta geçen Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi, saat 14.05'te başladı.


Bahçeli’nin evinde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi 1 saat sürdü.


  • Erdoğan, Bahçeli’yi 4 Ağustos 2021’de de Ankara’daki konutunda ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürmüştü.

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