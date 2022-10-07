Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile gerilim iddialarına yanıt: Protokol kaidelerini bilmeyen biri

Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü. Burada yaptığı konuşmaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan basınında ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yer alan haberlerde, zirvede Miçotakis ve Erdoğan arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Hatta Erdoğan'ın yemek sırasında Yunanistan'a saldırarak, Atina'nın bölgede provokatif hareketlerle tansiyonu yükselttiğini söylediği öne sürüldü.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/OvoN0KDkyl
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/OvoN0KDkyl— Yeni Şafak (@yenisafak) October 7, 2022
MİÇOTAKİS İLE TARTIŞMA İDDİALARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunan basınının tartışma iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Miçotakis protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. kendisinin konuşması programda olmamasına rağmen ben konuşmamı yaptım masama geçti. kimsen nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. onun cevabına ben cevap mı veririm, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?" dedi.
PUTİN İLE GÖRÜŞME
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye arabuluculuğu için teşekkür ettiğini belirterek, "Asya platformuyla ilgili bir buluşma söz konusu. Putin ile de buluşup gerek ikili görüşmeler, gerek Ukrayna konusunu görüşme fırsatımız olur" ifadelerini kullandı.
ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ
ABD ile F-16 görüşmeleri konusunda son durumu aktaran Erdoğan, "ABD bu ihtiyacımızı gerçekleştirmezse bunu gerçekleştirecek çok ülke var" diye konuştu.