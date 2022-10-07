Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile gerilim iddialarına yanıt: Protokol kaidelerini bilmeyen biri

Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü. Burada yaptığı konuşmaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan basınında ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yer alan haberlerde, zirvede Miçotakis ve Erdoğan arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. Hatta Erdoğan'ın yemek sırasında Yunanistan'a saldırarak, Atina'nın bölgede provokatif hareketlerle tansiyonu yükselttiğini söylediği öne sürüldü.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/OvoN0KDkyl — Yeni Şafak (@yenisafak) October 7, 2022

MİÇOTAKİS İLE TARTIŞMA İDDİALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunan basınının tartışma iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Miçotakis protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. kendisinin konuşması programda olmamasına rağmen ben konuşmamı yaptım masama geçti. kimsen nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. onun cevabına ben cevap mı veririm, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?" dedi.

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OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. ''Bir gece ansızın gelebiliriz' derken Yunanistan'a saldırmayı mı kast ediyorsunuz?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sadece Yunanistan için geçerli değil, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri lazım' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye arabuluculuğu için teşekkür ettiğini belirterek, "Asya platformuyla ilgili bir buluşma söz konusu. Putin ile de buluşup gerek ikili görüşmeler, gerek Ukrayna konusunu görüşme fırsatımız olur" ifadelerini kullandı.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

ABD ile F-16 görüşmeleri konusunda son durumu aktaran Erdoğan, "ABD bu ihtiyacımızı gerçekleştirmezse bunu gerçekleştirecek çok ülke var" diye konuştu.