Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı: Anadolu'da bağımsızlık ateşini alevlendirdi

Memleket hasreti çeken şair: Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936'ta aramızdan ayrıldı. Mısır'da 11 yıl vatan hasreti çeken Ersoy, İstanbul'a dönünce hastane odasında son röportajında şunları söyledi: “Mısır'dan üç gecede geldim… Bu üç gece otuz asır kadar uzun sürdü… Orada on bir yıl kaldım… Fakat bir an oldu ki on bir gün daha kalsam çıldırırdım…”