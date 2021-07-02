Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'temel atmama ve musluk açılışı töreni' göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Emanetlerini namusumuz bizim AK Parti sancağını daha da yükseltmeye, şehirlerimize aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz.

Muhalefet milletin karşısında icraat diyerek temel atmama törenleriyle musluk açılışlarıyla çıkarken biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyar lirayı bulan yatırımı Sakarya'nın istifadesine sunduk.

Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin bir kez daha Sakarya'ya hayırlı olmasını diliyorum.

Karşımda ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla bir teşkilat görüyorum. Teşkilat demek kazanmak demek zafer demek. Biz makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz.

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Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken bir yandan yol, enerji konut projelerini devreye alıyoruz. Onca saldırıya rağmen ekonomik istikrarı korurken üretim ve sanayide rekor kırıyoruz. Bugün açıklanan ihracat rakamları Türkiye'nin dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız 19.8 milyar dolara yükseldi.

Bay Kemal sen vergi memuruydun değil mi? Hesaptan anlıyorsan ben sana rakamları veriyorum. 6 aylık ihracatımız ise geçen yıla oranla yüzde 40'ı aşarak 105 milyar doları buldu. 12 aylık dönemde de 199 milyar 560 milyon dolar gibi rekor bir seviyeyi yakaladık. Yıl sonunda biz inşallah rekoru kıracağız.

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Üreterek, ihraç ederek Türkiye'nin gücüne güç katan tüm firmalara teşekkür ediyorum.

Bugün İngiltere 100-150 sterlin ile aşı yapıyor, biz ise ücretsiz yapıyoruz. Almanya'ya gidiyorsun 100-150 euro. Bugün de söyledim, biz halkından aldığını halkına iade eden bir hükümetiz. Aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya ulaşamadığı ortamda biz 52 milyon aşıyı vatandaşımıza uyguladık.

Kılıçdaroğlu'nun sürekli eleştirdiği, "Ne gerek var" dediği şehir hastanelerimiz salgın süresinde önemli bir görev gördü.

Biz milletimizin sorunlarına çare bulurken onlar sadece yalan üretmenin derdindeydiler. Son 1.5 yılda, Kılıçdaroğlu veya ittifak ortaklarının millet ve memleket için tek bir hayırlı hizmetleri oldu mu?

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Bir adım atmadıkları gibi bizim hayata geçirdiğimiz projelere de karşı çıktılar. Suriye'de PKK'lı teröristlere arka çıktılar, Akdeniz'de Rum kesiminin yanında yer aldılar. Katarlı öğrencilerden Merkez Bankası rezervlerine, Libya'dan terörle mücadelede hiçbir meselede yerli ve milli bir duruş sergileyemediler.

Türkiye kalkınmasın, Türk ekonomisi büyümesin ülkemize yatırımcı gelmesin diye tehditlerin dozunu her geçen gün artırıyorlar. Bilinç altlarında ne kadar pislik varsa bizim de öyle düşünmemizi istiyorlar.

27 Mayıs arifesinde olduğu gibi vesayetçilere ortam hazırlamaya çalışıyorlar.

CHP'nin başındaki zatın son dönemdeki pervasızlaşan tavırlarının ardındaki sebebi gayet iyi biliyoruz. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz.

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Hiçbir tahrike, hiçbir provokasyona papuç bırakmayacağız. Hiçbir saldırıyı da boyun eğip, kabul etmeyeceğiz.

Pazarlığa tutuşanların karşısında büyük ve güzel Türkiye davamıza daha sıkı sarılarak çıkacağız.