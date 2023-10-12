Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Ne 6'lı ne de 16'lı masa tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Türkiye Gençlik Vakfı 2023 Teşkilat Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"TÜGVA ülkemizin gururu olan kuruluşlardandır. Gençlerimizin hayatına dokunan çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Türkiye'nin sesini, nefesini ve yardım elini dünyanın en ücra köşelerine ulaştıran STK'ları tebrik ediyorum.

Ülkemizin aydınlık geleceğine dair umutlarımız hızla büyüyor, inancımız daha da artıyor.

Dağdaki teröriste yere izmarit atmıyor diye çiçek çocuk muamelesi yapanlar sizi hedef alıyor.

Ne dediler? Gerekirse 6'lı masa dediler. Ne 6'lı ne de 16'lı masa tuttu. Parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar? Yok oldular. Kim var millet var millet. Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık. Sığınmacıları hedef alan provokasyonları gördük. Buna rağmen iki seçimde de vatandaşın tercihine mazhar olmayı başardık.

Zaferle çıktığımız seçimler siyaset tarihimize bir dönüm noktası olarak yazıldı.

Önümüzdeki beş seneyi ustalık dönemi olarak görüyoruz. Biz ne yapıyorsak Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçirilmesi için yapıyoruz.

Gençlerin sözde demokrat dedesinin gençlere görev vermeye gelince nasıl sırra kadem bastığını gördük. Koltuğu bırakmamak için yapmadığı şey kalmadı.

Gençlerin sırtından geçinenlerin ne ülke ne de millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır.

Gençlerimize tıpış tıpış gideceksiniz, böyle davranacaksınız demedik. Dipsiz karanlığa gençleri çekmeye çalışanlar gibi olmadık.

Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin kanun teklifini yakında Meclis'e sunacağız. Bu banka ile gençlerimizin ev kurmasına yardımcı olacağız.

Yemen'den Libya'ya birçok kardeş coğrafyada maalesef gerilim hakim durumda. Suriye'de bir yanda rejim bir yanda teröristlerin saldırılarına maruz kalan milyonlar yaşam mücadelesi veriyor.

Şu an itibarıyla Gazze'de su yok, ekmek yok gıda yok. Bütün bunlar İnsan Hakları'na ters. Nerede Batı? Burada aldıkları bir tedbir var mı? Şimdi ABD uçak gemileri geliyor. ABD neresi? Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada?"

Orantısız şiddetin daha fazla şiddete daha fazla acıya, yıkıma neden olacağını söylüyoruz. Gazze'de yaşananlar tam olarak budur. 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, gazını kesmek insani değildir.

Örgütlerden farklı olarak devlet savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyorum.

Barışa hizmet etmeyen her adım savaşa destek vermektir. Biz bu çatışmaların bu saldırıların daha fazla büyümesini, bölgemize yayılmasını istemiyoruz.

Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmak için de çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

Gençler şunu hiçbir zaman unutmayın en büyük zenginliğimiz sizlersiniz. Demokrasimizin güvencesi sizlersiniz. Her biriniz tek başına bir Türkiye'siniz.

İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz. Bu özgüveni sizlerde görüyorum. Unutmayın altı ay kaldı. Altı ay sonra tarihi seçimler var. İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün buraları geri alarak bu millete yerel yönetimlerde hizmet nedir göstermemiz lazım.