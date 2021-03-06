Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri'ne teşekkür: Türkiye sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Belçika'da katıldığı bir programda Avrupa Birliği ülkelerinin savunmada özerklik taleplerine sert tepki göstermiş ve Avrupa'yı AB üyesi olmayan Türkiye, ABD ve İngiltere'nin koruduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı geldi.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, "NATO Genel Sekreteri'ne Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getireceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

We would like to thank the NATO Secretary General @jensstoltenberg for his objective evaluations on Euro-Atlantic security and defence matters.



Turkey, as a NATO ally, will continue to fulfil all its responsibilities and serve global peace & security.https://t.co/kffP4sKDYS REKLAM March 6, 2021