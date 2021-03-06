Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan NATO Genel Sekreterine teşekkür Türkiye sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri'ne teşekkür: Türkiye sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'yı Türkiye koruyor" açıklamasında bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımla teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye, küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerini kkullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Belçika'da katıldığı bir programda Avrupa Birliği ülkelerinin savunmada özerklik taleplerine sert tepki göstermiş ve Avrupa'yı AB üyesi olmayan Türkiye, ABD ve İngiltere'nin koruduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı geldi.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, "NATO Genel Sekreteri'ne Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getireceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NATO: Avrupa'yı Türkiye koruyor
DÜNYA
NATO: Avrupa'yı Türkiye koruyor
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