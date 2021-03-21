Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Nevruz mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz mesajında, "Nevruz’un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, Nevruz Günü'nü tebrik ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz’un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum.

Nevruz’un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Nevruz’un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini işgalden kurtarılan Şuşa'da yaktı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini işgalden kurtarılan Şuşa'da yaktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol kenti Şuşa'ya gerçekleştirdiği ziyarette Nevruz ateşi yaktı. Cıdır Ovası'nda Nevruz mesajı veren Aliyev, 'İşte o gün geldi. Bugün, Nevruz'u ülkemizin kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu, tarihi bir olaydır, büyük bir mutluluktur. Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti' dedi.


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