Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan OECDye işbirliği çağrısı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OECD’ye işbirliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OECD'nin kuruluş yıldönümü için video mesaj yayınladı. Kriz halinde hayata geçirilen işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını isteyen Erdoğan, "Uluslararası işbirliği, gelişmekte olan ülkelerle mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü programına video mesaj gönderdi. Türkiye’nin başlangıcından itibaren üyesi olduğu OECD’nin kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, "Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD’de etkin bir iş birliği ve dayanışma sergiliyoruz. Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa zamanda diyerek duyurdu: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa zamanda diyerek duyurdu: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz

"Dezavantajlı kesimlerin yanında olduk"

Covid-19 salgınının ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk. Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını artırarak sürdürüyor" diye konuştu.

Kısıtlamalar kalkacak
GÜNDEM
Kısıtlamalar kalkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan üzerindeki deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda...
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan üzerindeki deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini bildiren Erdoğan, koronavirüs aşısı için de tarih verdi. İşte koronavirüs aşısı için açıklanan tarih


"156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık"

Türkiye’nin küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmediğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kriz halinde hayata geçirilen bu iş birliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğim üzere, uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Genel Sekreteri hizmet döneminde teşkilata etkin şekilde yön verip, üye ülkeleri, ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kiralarda atılması beklenen üç adım
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kiralarda atılması beklenen üç adım

Abone Ol Google News
Koronavirüs ilgiyi artırdı satış patladı

Koronavirüs ilgiyi artırdı satış patladı

Kilosu 8 bin TL'den alıcı buluyor.
Türkiyeyi ağlatmıştı

Türkiye'yi ağlatmıştı

Minik Ecem karantinadaki sağlıkçı babasına sonunda kavuştu.
YouTube çöktü! Google servislerine erişilemiyor

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

Durumu ciddi

Durumu ciddi

​Yıldız futbolcunun görüntüsü yürek burktu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.