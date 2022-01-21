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EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl mesajı: Gönülden tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün karnelerini alan öğrenciler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğrencilere yarıyıl mesajı: Gönülden tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciler için bir yarıyıl mesajı paylaştı.

Yurt genelindeki öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün karnelerini alan öğrenciler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1’inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.

Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum."

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