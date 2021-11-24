Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Erdoğan, mesajında, "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkları tamamladık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkları tamamladık.



Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/9HrS97bPQ7 REKLAM November 24, 2021

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