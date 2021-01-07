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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü Ankara'daki evinde ziyaret ediyor.

Haber Merkezi İHA
Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret ediyor.
Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ediyor. Sürpriz görüşme Asiltürk'ün Ankara'daki evinde gerçekleşiyor.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eyül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı.

  • 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün Sosyal Yapının Güçlendirilmesi isimli bir kitabı bulunmaktadır.

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