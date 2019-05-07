Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ADAYIMIZ BİNALİ YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenecek İstanbul seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla ilgili net konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'daki seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey'dir" dedi.

ALİ YERLİKAYA SEÇİME GÖTÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran'a kadar İstanbul'da süreci Vali Ali Yerlikaya'nın götüreceğini söyledi. Erdoğan, ''Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜK

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştüğünü söyleyen Erdoğan, ''Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan-ı Şeriflerini kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayır olması temennisinde bulundum" dedi.

YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Erdoğan ayrıca "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.

TRUMP'IN ZİYARET TARİHİ BELLİ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyaretinin tarihinin belli olmadığını belirtti.

GÜNDEM CHP: Seçimleri boykot etmeyeceğiz

GÜNDEM Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ilk açıklama

SEÇİM Ali İhsan Yavuz: Suç duyurusunda bulunacağız