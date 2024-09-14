Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İsrail'den Ayşenur evladımızın hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz.





Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek seçimlerin huzur içinde düzenlenip hayırlara vesile olmasını diliyorum.





(Bosna Hersek) İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.





Bu yılın ilk 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk turistler ilk sıralarda. Askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği de gündemimizde yer aldı. Savunma Sanayi iş birliği güçlenecek.





"Ayşenur'un hesabını soracağız"

Gazze'deki katliam için BM'de atılacak adımları konuştuk. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız.





Kardeş Bosna Hersek halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.





Denis Becirovic'in açıklamalarından satır başları:

Erdoğan dünya çapında bir lider. İlişkilerimizin daha da güçlenmesini isterim. Bildiğiniz gibi iki ülke arasında ilk ticari anlaşma yapılmıştır.





İkili ticaret ilişkilerimizin daha da güçlenmesini dileriz.



