Oyun değişti bunu kabul edeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, şunları söyledi: “Bölgemizde ve dünyada, siyasi, ekonomik sosyal her alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı adeta yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerinde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Salgın döneminde içinde yaşadıkları güven ve refah düzeninin, aslında ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ne kadar direnirlerse dirensinler bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir.”

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EN BÜYÜKLER ARASINDA YER ALACAĞIZ

Bir yandan ülke içindeki sıkıntılara çözümler üreteceklerini, diğer yandan bölgedeki projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Bu konuda umutlu ve kararlıyız. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek, istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye’yi vesayetle esir alamadılar, terörle dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Halen yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye artık siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.”

OYNAT 00:59 Samsun'da sevgi seli ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun-Sivas demir yolu hattını açtı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'da düzenlenen 7'nci Olağan İl Kongresi'nin ardından, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Sivas'a bağlanarak, buradaki törende kurdele kesimiyle demir yolu hattının açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki ışıklı uyarı levhasıyla sinyal vermesinin ardından Sivas'taki tren, hareket ederek, Samsun'a varmak üzere uğurlandı. BiP'te paylaş

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SIRTIMIZI DÖNMEDİK

“Bölgede terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik. Sahada kendilerine kalkan olduk” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Suriye’de, Libya’da, Azerbaycan’da kardeşlerimizin yanında biz varız. Akdeniz’den Karadeniz’e, Suriye’den Libya’ya, Kıbrıs’tan Karabağ’a her yerde aynı onurlu tavrı ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.”

OYNAT 00:59 "İdlib'de, Afrin'de şehitler verdik ama şunu unutmayın, her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Gar'daki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. Burada çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Her büyük sıçrayışta olduğu gibi bedeller ödüyoruz. İdlib'de, Afrin'de, Zeytin Dalı'nda, Pençe Harekatı'nda şehitler verdik. Ama şunu unutmayın, her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir.' BiP'te paylaş

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Irkçılık veba gibi yayılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irkçı terörizm, birçok Batı ülkesinde veba gibi yayılmakta, kimi zaman devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir.” dedi. Erdoğan, Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri’nin yıl dönümü için düzenlenen Liderler Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Srebrenitsa’da, vahşice katledilen 8 bin 372 Boşnak’ın acısını hala hissettiklerini kaydeden Erdoğan, “Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, soykırım kurbanlarının kederli ailelerine ve Boşnak halkına taziyelerimi sunuyorum.” diye konuştu.

SREBRENİTSA’DAN DERS ÇIKARMADILAR

İnsan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkelerin, bugün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çektiğini söyleyen Erdoğan, Müslümanlara ait ibadethanelere, iş yerlerine, mescitlere ve sivil toplum kuruluşlarının binalarına yönelik saldırıların vahim boyutlara ulaştığını hatırlattı. Avrupalı siyasetçi ve basın-yayın organlarının, Srebrenitsa Soykırımı’ndan gereken dersleri çıkarmadığını vurgulayan Erdoğan “Suriye’den Yemen’e, Arakan’dan Yeni Zelanda’ya kadar dünyanın pek çok yerinde şahit olduğumuz katliamlar, bunun en acı örneğidir” dedi.

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SİSTEMATİK AYRIMCILIK

Srebrenitsa’da işlenen soykırımın bir daha tekrar etmemesi için gördüğümüz yanlışları cesaretle dillendirmemiz gerektiğini vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık bir ‘dur’ denilmesi gerekiyor. Holokost felaketi sonrasında nasıl antisemitizm ile mücadele edilmişse bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir.