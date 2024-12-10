Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Suriye halkı özgürlüğüne sahip çıktı

Biz herkes için güvenlik, herkes için barış ve refah istiyoruz. Kardeş Suriye halkının bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkemizdeki Suriyelilerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi gittikleri yerde de yanlarında olacağız.

CHP'nin sebebini çok iyi bildiğimiz kışkırtmalarına da eyvallah etmeyeceğiz.