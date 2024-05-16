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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhıdze ile ortak basın toplantısında konuştu.

Büşra Soyal
18:19 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:54 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhıdze ile ortak basın toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün sayın başbakanla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Gürcistan'ın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecine desteğimizi ifade ettik. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkili kılacak konular üzerinde durduk. Gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemizin içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Sayın başbakanla görüşmemizde güncel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Dünyada devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok kıymetli buluyorum. Filistin'i henüz tanımamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum. Güney Kafkasya'da barış ve huzurun önemini ve çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Gürcistan Başbakanı Kobakhıdze'nin açıklamaları ise şöyle:

Liderliğiniz bize örnek oluyor.


Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Gürcistan
#Ortak basın toplantısı
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