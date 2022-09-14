Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yeni yurtların açılış töreninde konuştu.

"HADDİNİ BİLMEZ AHLAKSIZ"

Burada yaptığı açıklamada Osmanlı'yı hedef alan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez, ahlaksız İzmir'i sen sel afetlerinden, pislikten lağım sularından kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var, dikili taşın ne?" dedi.

"BUNUN BABASI DA AYNIYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen Osmanlı'ya laf edebilecek hadde ne zaman ulaştın hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı. Ama inanıyorum ki bu gençlik bunlara ilk seçimde haddini bildirecek." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer'e çok sert tepki: Haddini bilmez ahlaksız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösterdi. 'Haddini bilmez, ahlaksız İzmir'i sen sel afetlerinden, pislikten lağım sularından kurtaramıyorsun.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sen Osmanlı'ya laf edebilecek hadde ne zaman ulaştın hadsiz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı

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