Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması: Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/oOxoUOyZJ4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 7, 2021

EKONOMİ Ekonomide yeni yol haritası: Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı