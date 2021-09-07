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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması: Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan OVP açıklaması: Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

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