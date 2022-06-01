Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasına, Şerif ve heyetine "Hoş geldiniz." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'in Başbakanlık görevine gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının köklerinin, tarihin derinliklerine uzandığına işaret eden Erdoğan, "Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Savaşımız sırasında verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Çeyizlerini, mücevherlerini Milli Mücadele yıllarında bizlere bağışlayan Pakistanlı kadınların fedakarlığını asla unutmadık, unutmayız. Bu köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz, Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kurulduğu 1947 yılından beri dostluk ve kardeşlik temelinde gelişmektedir." diye konuştu.

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OYNAT 02:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pakistan ile ilişkileri geliştireceğiz' mesajı: Hedefimiz 5 milyar dolar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu. İki ülkenin ticaretinin salgına rağmen geliştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hacmi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardık. Hedefimiz 5 milyar dolardır.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik işbirliğimizin lokomotifi olan iş insanlarımızı ve yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Bu yılın Türkiye ve Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yılı olduğunu anımsatan Erdoğan, Şerif ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Gerek ikili düzeyde gerekse uluslararası platformlarda dayanışmayı artırarak sürdürme kararlılığını vurguladıklarını belirten Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Pakistan ilişkilerini, iki ülkenin tarihiyle, dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik bir perspektifle daha da güçlendirmeye hazırız. Pakistan'la savunma sanayi alanında son dönemde geliştirilen somut iş birliği projelerinden memnuniyet duyuyoruz. MİLGEM Projesi kapsamında ortak korvet üretimimiz bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu proje çerçevesinde ikisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları belirlenen takvim çerçevesinde birer birer tamamlanıyor. Bu 4 geminin teslimatını 2023 ağustosundan başlayarak 6'şar ay arayla yapacağız." diye konuştu.

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OYNAT 02:14 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Türkiye'nin düşmanı FETÖ ve PKK Pakistan'ın da düşmanıdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Şerif, 'Türkiye'nin düşmanı FETÖ ve PKK her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır. Bizim ortaklığımız her zaman devam edecektir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"İş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz"

İkili ticareti salgına rağmen geliştirmeye muvaffak olduklarını dile getiren ve hacmi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkarttıklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malum, hedefimiz 5 milyar dolardır. 2020 yılının şubat ayında İslamabad'da imzaladığımız Stratejik ve Ekonomik Çerçeve Belgesi ticaretten savunma sanayine kadar birçok alt başlıkta sürdürülen yakın iş birliğimizin temelini oluşturuyor. Özellikle turizm, eğitim, lojistik, sivil havacılık, iletişim ve bilgi teknolojileri gibi hizmet sektörlerinde iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Sayın Şerif'in bugün iş dünyası temsilcilerimizle gerçekleştirdiği görüşmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızın artırılmasına katkı yapacağına inanıyorum."

"Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz"

Türkiye olarak ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan iş insanlarını ve yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan önlemler ve bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Pakistan'da son dönemde artan terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan Pakistan vatandaşlarına acil şifalar temenni ediyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'ı destekliyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme karşı Pakistan'ın sürdürdüğü mücadelesini mutlaka başarıyla sonuçlandıracağına inanıyorum.

Afganistan'ın kalıcı istikrara kavuşması, bölgedeki terör faaliyetleri, yeni düzensiz göç dalgaları gibi tehditlerin önüne geçilmesinde kritik önemdedir. Afganistan'daki insani krizin etkilerinin giderilmesi amacıyla Afgan halkına yardım hususunda birlikte çaba sarf ediyoruz. Türkiye olarak Afganistan'a 4 bin tondan fazla insani yardım malzemesi taşıyan 4 iyilik treni yolladık. 5'inci trenimizin yola çıkışı için de hazırlıklarımız devam ediyor. Bölgesel istikrar ve barış için kilit önemdeki bir başka mesele olan Keşmir sorununun da Keşmirli kardeşlerimizin meşru beklentileri doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözümüne desteğimizi sürdürüyoruz."

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Görüşmelerin hayırlara vesile olmasını dileyen, Başbakan Şerif ve heyetine teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Sayın Başbakan'ın şahsında Pakistanlı kardeşlerime buradan en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadesini kullandı.

AA

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF'TEN AÇIKLAMALAR

Türkiye ile Pakistan'ın doğal ortak olduğunu dile getiren Pakistan Başbakanı Şerif, her iki ülkenin de karşılaştığı fırsat ve zorluğun aynı olduğunu belirtti.

Şerif, Pakistan'ın her zaman güçlü bir şekilde KKTC halkının davasını desteklediğini ve meşru isteklerine destek verdiğini ifade etti.

Pakistan'ın, terörle mücadelesinde her zaman Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizen Şerif, "Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır. Bunu söylüyoruz. (Türkiye'ye yönelik) Bu tehditlerin her zaman da karşısında olduk." ifadesini kullandı.

Şerif, ikili ilişkilere de değinerek "Bizim ortaklığımız, her zaman devam edecektir. Biz on yıllardır birlikte çalıştık. Ortak hedeflerimiz olan barışçıl ve istikrar sahibi Pakistan için çalışmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

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İKİ ÜLKE ARASINDA 7 ANLAŞMA

Törende iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Naya Pakistan Konut ve Geliştirme Yetkili Makamı (NAPDHA) Arasında Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomik İşler Bakanlığı Arasında Borç Yönetimi Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol" ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imza altına alındı.

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İki ülke arasındaki "İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Metni"ne Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar imza koydu.

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Karayolu Mühendisliği Alanında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Kamu Özel İşbirliği Kurumu Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı" ve iki ülke hükümetleri arasındaki "Bilgi Paylaşımı Programı Çerçeve Anlaşması" ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imza altına alındı.