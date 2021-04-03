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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı: Dünyaya müstesna bir örneklik teşkil ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya dolayısıyla en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Paskalya mesajı: Dünyaya müstesna bir örneklik teşkil ediyoruz
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Müstesna bir örneklik teşkil ediyoruz"

Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, en önemli yortularından biri olan Paskalya dolayısıyla en içten duygularıyla tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Milletimizin her bir ferdinin oluşturduğu zengin mozaik, karşılıklı saygı temelinde barış içinde özgürce bir arada yaşama noktasında dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir.

"Dayanışma hasletimizi nesilden nesile aktaracağımıza inancım tamdır"

Erdoğan açıklamasının devamında, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olarak, milletimizin harcı olan birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin ilelebet nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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