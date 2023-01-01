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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PBS muhabirinin provokatif sorusuna tepki: Saygı duyacaksın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PBS kanalının konuğu oldu. Sunucunun provokatif sorusuna ise 'Sizi ne ilgilendiriyor' diyerek cevap verdi.

09:21 . 19/09/2023 Tuesday
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan PBS kanalının konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan PBS kanalının konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Amerikan PBS kanalının konuğu olarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor?"

Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi "üst düzey tutuklamalar" bulunduğu savunularak, "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü."

"Kesmeye hakkın yok saygı duyacaksın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davalarla ilgili,
"Ben onlarla uğraşacak değilim"
diyerek, kararların yargı tarafından verildiğini tekrar vurguladı.
Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından,
"Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın."
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz."
ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hapsedildiği öne sürülen gazetecilerle ilgili soruya da Erdoğan, "Eğer teröre destek verdiyseler, onlar terörü destekliyorlarsa, dünyanın neresinde özgürce yaşayabilir veya dolaşabilirler? Bu insanlar terörü destekliyor ve bu kişiler hakkında yargı kararını veriyor." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, Amerikan halkının Türkiye ile ilgili haberleri takip ettiğini belirterek, Amerikan medyasının Türkiye ile ilgili sağlıklı ve doğru haberler üretmesinin önemini vurguladı.

#ABD
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#F-16
#Rusya
#Ukrayna
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