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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pınar Gültekin' mesajı: Bu vahşete katlanmamız mümkün değil

Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dönüşünde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınar Gültekin cinayetinde zanlı Cemal Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik indirimini' değerlendirdi. Erdoğan, "Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm değil. Burada bir vahşet söz konusu. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil" dedi. Erdoğan, 'Kadın cinayetlerine yönelik idam cezası olur mu?' sorusuna ilişkin de "Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento karar alması halinde ben de onaylarım" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pınar Gültekin mesajı: Bu vahşete katlanmamız mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Pınar Gültekin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dönüşünde aralarında Yeni Şafak internet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinde zanlı Cemal Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik indirimini' değerlendirdi.

'YENİLİR YUTULUR ŞEYLER DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Çünkü Pınar Hanım’ın durumunun benzeri birçok vahşetler var. Bunlar hakikaten böyle yenilir yutulur şeyler değil" ifadelerini kullandı.

'İDAM CEZASI PARLAMENTODAN GEÇERSE ONAYLARIM'


"Bu tür suçlarla ilgili idam konusu da gündeme geldi. Kadın cinayetlerine yönelik idam cezası olur mu?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey’in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir. Onun için burada da bu işin müzakeresi tartışmaları hepsi yapılır. Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım." şeklinde konuştu.

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