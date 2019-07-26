Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve F-35 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerle en son ocak ayında bir araya gelmiştik. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre 755 belediyeyi AK Parti adayları kazandı. Oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli netice elde ettik. AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz.

2023 SEÇİMİNE BAMBAŞKA BİR AK PARTİ OLARAK ÇIKACAĞIZ

Bundan sonraki seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz. Tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bunu çekeceğiz, sandıktan arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim.

YOLLARINI KAYBEDENLERİ BİR KENARA BIRAKIRSAK, SİYASETTE ÖNEMLİ BİR NESİL YETİŞTİRDİK

Siyasi partiler, özellikle AK Parti millete hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. AK Parti kurulduğunda gençlik kurullarında görev alan arkadaşlarımızı bugün çalışmalarını sürdürüyor. Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik.

YÖNETİCİLERİMİZDEN PARTİDE GÖREV ALMIŞ KARDEŞLERİMİZE ULAŞMASINI İSTİYORUM

Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür. Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Tüm teşkilat yöneticilerimize ve il başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum.

REKLAM

AK PARTİ SIRÇA KÖŞKLERDE SİYASET YAPANLARIN YERİ DEĞİLDİR

Meclis tatile girdiğine göre, milletvekillerimizin faaliyetlerini bu doğrultuda yapmamız gerekiyor. Vaktimizin büyük bölümünü bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır. AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz yükü taşıma mecali bulamayanlar bayrağı arkadaşına bırakmalıdır.

BÜYÜK ZAFERLER ÖNÜMÜZDE DURUYOR

Geçtiğimiz 1 asır boyunca yeni arayışlar peşinde koştuk. 21'inci asır yeniden dirilişimin, Rabbimize ve kendimize dönüşümüzün asrı olacaktır. AK Parti kadroları olarak büyük şahlanışa öncülük edebilirsek ne mutlu bize. Bugüne kadar yaptıklarımızla Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye, altyapıdan dış politikaya kadar gerçek anlamda bağımsız ülke haline getirmeyi başardık. Büyük zaferler önümüzde duruyor. Rabbim ömür, sağlık ve imkan verdikçe kendim de bu yolda yürümeye devam edeceğim.

AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSU 11 BAŞLIKTAN OLUŞUYORDU

Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır. Seçimlerden 2 ay önce 31 Ocak 2019 tarihinde mahalli seçimlerde taahhütlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Gönül belediyeciliği ile AK Parti'nin insan merkezli ilkelerini içeren bu belge 11 başlıktan oluşuyordu. Bu belgeyle milletimize şehir planlarını hazırlama sözümüz var. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözme taahhütte bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımıza ve şehirlerimize yönelik yürütmeyi ilan ettik. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm uygulamalarını insanımıza sunacağız dedik. Sosyal belediyecilik çalışmalarına öncelik vererek insana dokunan hizmetlere öncelik vereceğimize ahdettik.

Biz muhalefet adaylarının yaptıkları gibi atıp tutup sözümüzü inkar etmedik. Hemen inkara başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun, önümüzde çok önemli süreç var. Ne yapacağınızı, ne yaptıklarınızı göreceğiz. AK Parti'nin belediye meclis üyeleri denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul, Ankara gibi bir ilde kahir ekseriyet AK Partili meclis üyelerinde. Onların düşünceleri ve tavrı eleştiriye tabi. Parlamentoda böyle bir ekseriyet söz konusu değil. AK Parti'nin parlamentoya getirdiği yasa tasarısı bunu engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz, bu sizin için meşru; ama yerel yönetimlerde gayrimeşru. Nasıl bir iş bu? Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda... Yöntemimiz bu olacak. Ne aldanan olacağız, ne aldatan. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, getiriyoruz.

REKLAM

'BAY KEMAL'İN İŞİ SÜREKLİ YALAN

18 yıl önce göreve geldiğimizde evinde arabası bulunmayan şimdi bir araba, iki araba... Çiftçimizin traktörü, biçerdöveri yokken şimdi Anadolu'nun her yerinde. Şimdi her evin bahçesinde traktör var, biçerdöver var. Bay Kemal'in işi sürekli yalan, başka işi yok.

Bunlar konuşuyor olabilir, bizim söylediklerimizi yapma mecburiyetimiz var. Her bir başkanımızın bu ilkeleri yazıya döküp masasından eksik etmemesi gerekiyor. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Yürütülen faaliyetleri bu ilkeler çerçevesinde değerlendireceğiz. Amacımız şehirlerimizde bu ilkeler doğrultusunda köklü bir değişimi gerçekleştirmek olmaktır.

BUNU BAŞARDIĞIMIZDA KANDİL DİYE BİR MESELEMİZ KALMAYACAKTIR

Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan bir ülkede yaşıyoruz. Son 17 yıldır tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Gezi olaylarından 15 Temmuz!a kadar pek çok olayı püskürttük. Ülkemizin güney sınırında terör koridoru projesini bozduk. Buna rağmen Fırat'ın doğusunda aynı gayret sürüyor. 1984 yılından beri terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak'ta Pençe-1 ve Pençe-2 ile kalıcı çözümler buluyoruz. Amacımız bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda Kandil diye bir meselemiz kalmayacaktır. Fırat'ın doğusundaki terör örgütleriyle Kuzey Irak'takilerin bağlantısını kesmiş olacağız.

KONSOLOSLUK GÖREVLİMİZE SALDIRANLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Erbil'de konsolosluk görevlimize yapılan saldırı, harekatın ne kadar etkili olduğunun göstergesidir. Bu saldırıyı yapanları da yakaladık. Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonla diğerlerini de inlerinde etkisiz hale getirdik. Biz PKK başını Kandil'den koparmadıkça bu tür saldırılar devam edecek. Irak ve İranlı yetkililerle görüş birliği içindeyiz. ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor.

REKLAM

ABD'YE S-400 MESAJI

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 için ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 projesinden dışlanma tehditleri başta olmak üzere, ülkemizin güvenlik önceliklerinden bizi alıkoyamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Biz üzüm yemenin peşindeyiz. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa yapacağız. Birkaç yıl sonra bu konuda başka bir Türkiye manzarasıyla karşılaşacağız. Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız.

TERÖR KORİDORUNU PARAMPARÇA ETMEKTE KARARLIYIZ

Bu kutlu yürüyüşü durdurmak için kurulan tuzaklar hazırlayanların başına geçecektir. Elbette eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir. Hiç kimse samimiyetimizden gayretimizden şüphe edemez. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların gerisinde bu anlayışla hareket etme gayretimiz var.

Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Şu ana kadar bunu başarıyla yürüttük. Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır. Ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Bir yerlerden izin almamıza gerek yok.

KABADAYILIK YAPAN YA TOPRAĞIN ALTINA GİRECEK YA ZİLLETE TESLİM OLACAK

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizi biliriz. Kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya zillete teslim olacak. Aklıselim sahibi herkese sesleniyorum; gelin bu PYD denilen örgütü tasfiye edelim. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizden 330 bini Suriye'ye geri döndüler. Kapasite doldu. Daha fazla kardeşimizin dönmesi için Münbiç ve Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bizim buna acil ihtiyacımız var. Hiçbir ülke nüfusunun yüzde 5'i kadar mülteciye ev sahipliği yapmamıştı, yapmaz. Türkiye bu fedakarlığı sergileyerek insanlığın ahlakını kurtardı. Bizim lafa değil, parasal destekleri verin. Batı bu. Biz batı değiliz, farklıyız.

REKLAM

BİZ ELİ BAĞLI DURAMAYIZ

Şimdi F-35'le biz 1 milyar 430 milyon dolar ödeme yapmışız. 4'ünü teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sonra Patriot satmayıp niye S-400 alıyorsunuz diyorlar. Şimdi ABD kongresine sesleniyorum; biz Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimizde siz vermediniz. Şimdi Sayın Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Paramızla alacağız. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her türlü anlaşmamızı yaptık. Siz yine de verecekseniz biz sizden Patriot alırız dedik. Kusura bakmayın, biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak zorundayız. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz eli bağlı duramayız.

Kıbrıs'ta bizim soydaşlarımız var. Biz Kıbrıs'ta garantörüz. Biz kabile devleti değiliz.

İSRAİL'E SERT SÖZLER: ASLA KABUL ETMİYORUZ

İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü devlet terörüne sessiz kalınmasını asla kabul etmiyoruz. İsrail'in yanında kim yer alıyorsa biz onların karşısındayız. Filistinlilerin feryatlarına kulaklarını tıkayanlar, kendi değerlerine kendi elleriyle yıkanlardır. Biz AB'ye en büyük yol arkadaşımız olarak görüyoruz, görmeye devam etmek istiyoruz. AB'nin de bize aynı anlayışla yaklaşmasını istiyoruz. Mülteci meselesiyle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen, vize muafiyetine kadar kulağının üstüne yattıklarını biliyoruz. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz.

SALDIRI KANALLARINI KAPATTIK

Biz ekonomiyi güvenliğimiz kadar önemli görüyor, sıkıntıların çözümü için çalışıyoruz. 1 yıl önce tarihimizin en büyük finansal saldırısına uğradık. Benzer bir saldırıya maruz kalan Rusya, rezervlerinin erimesine, faizlerinin iki kat artmasına rağmen durumu 4 yılda kontrol altına alabilmişti. Biz de bir yılda bu saldırıların etkilerini önemli ölçüde giderdik. 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı da süratle etkisiz hale getirdik. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl tavır aldıklarını hatırlayın. Bunlar kendilerine göre bu kararları alıyor. Bu kararlar siyasi, samimi değil. Aldılar da ne oldu? Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Saldırı kanallarını kapattık. Swap piyasasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Bankalardaki döviz likitidesinin yurtiçinde kalması sağlandı. Bu konudaki kararlılığımız sürüyor. Başaracağız.

REKLAM

FAİZ DÜŞTÜ, BATTIK MI?

Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile sermaye piyasalarına daha önce olmayan bir ürün kazandırıldı. Ülkemize 4 milyar liranın üzerinde bir finansman sağlandı. Kuru 9-10 liraya çıkarma hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bıraktık.

Uzun zamandır yüzde 24 civarında olan faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu söylüyorum. Rahatsız olduğumu söyledim. Ama bunu o dönemlerin Merkez Bankası Başkanlarına ulaştıramadık. Her dile getirdiğimizde bazı çevreler faiz oranlarındaki dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak edeceğini söylüyordu. Dün Merkez Bankası faizleri düşürdü. Peki ne oldu? Battık mı bittik mi. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu.

Faiz düştükçe faiz düşer. Diğerleri yan unsurlardır. Yüksek faiz oranları Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük engeldir. Yüksek faiz ile hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden Merkez Bankası Başkanının alınmasından rahatsız olmuş. Anlamak mümkün değil. Sana sorup da mı adım atacağız. Yeni yönetim sisteminden çok rahatsız beyefendi. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam tek adam diye nakarat yapıyor. Tek adam benmişim. Biz tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz.

İl başkanlarınıza illerin valiliğini veren Halk Partisi değil mi. Devleti böyle yönettiniz, o yüzden batırdınız. Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP’den öğrenmiştir. Biz tabii yolumuza devam edeceğiz

REKLAM

Şu ifadeye bak: Havaalanı yaptıkları için övünüyorlar, kaça yaptıklarını ben bilmiyorum. Sen o işlerden anlamazsın, sen yalana devam et.

Yap işlet devret diye bir mekanizma var, bunu öğren. Biz bu mekanizma ile yaptık. Dünya bizden öğreniyor.

FINDIK TABAN FİYATLARI BELLİ OLDU

Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hakettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk.

Fındık üreticilerimize müjde vermek istiyorum.

Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği geldiğinde kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasında gelmiş bulunuyor.

2019 fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların da üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun.

BÜYÜK KONGRE SÜRECİ SONBAHARDA BAŞLAYACAK

7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız.

Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder.