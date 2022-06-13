Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan şampiyon Fenerbahçe Bekoya tebrik
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'i yenerek ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şampiyon Fenerbahçe Bekoya tebrik
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 yenerek seride 3-1 öne geçti ve şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

"EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan @FBBasketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik: Ülkemizin gururu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik: Ülkemizin gururu
Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Hulki Cevizoğlu ABDnin Türkiyede iktidar değişikliği planını anlattı: Muhalefet de Armut piş ağzıma düş diye bekliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek: Sektöre öncü olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.