Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Fenerbahçe Beko'ya tebrik

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 yenerek seride 3-1 öne geçti ve şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

"EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan @FBBasketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan @FBBasketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/j3e8K7w8OF — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2022

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