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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit olan polis memurları Necati Aygün ve Birol İli'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim alanına mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanarak kaldırıldıkları hastanede şehit olan Aygün ve İli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, İli'nin eşi Merve İli şehitlerin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.n
Şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, İli'nin eşi Merve İli şehitlerin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.n

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Bingöl'de Özel harekat Şube Müdürlüğünde patlama: İki polis şehit oldu
GÜNDEM
Bingöl'de Özel harekat Şube Müdürlüğünde patlama: İki polis şehit oldu

Bingöl şehitleri için tören: Eşleri tabutlara sarılarak gözyaşı döktü
FOTOĞRAF 17
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün ve Birol İli'nin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.
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Şehitlerin özgeçmişlerinin okunduğu törende, İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti.<br><br>
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Şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, İli'nin eşi Merve İli şehitlerin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.<br><br>
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Törene, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehitlerin yakınları ve meslektaşları katıldı.<br><br>
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Törenin ardından şehit Aygün'ün cenazesi memleketi Aydın, İli'nin naaşı Erzurum'a uğurlandı.<br><br>
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Bingöl'de Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki sırasında patlama olmuş, patlamada, ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polis memuru müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.<br><br>
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Bingöl şehitleri için tören: Eşleri tabutlara sarılarak gözyaşı döktü
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Necati Aygün ve Birol İli için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.


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