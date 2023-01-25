Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

|
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini bildirdi.
Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarının bulunduğu yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmişti.
Ağır yaralanan Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan, kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.