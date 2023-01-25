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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

13:49 . 25/01/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini bildirdi.


ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT OLDULAR


Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarının bulunduğu yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmişti.


Ağır yaralanan Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan, kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.


Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.




#cumhurbaşkanı erdoğan
#şehit
#başsağlığı mesajı
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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