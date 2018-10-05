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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı - Politika haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da şehit olan askerlerle Konya'da şehit düşen polis memurunun ailelerine taziye dileklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit olan askerlerle Konya'da şehit düşen polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler Ömer Yiğit Ulus, Süleyman Aydın, Uğur Göksu, Özgür Can İnce, Okan Dinçer, Ali Hekim, Neşet Gök, Yahya Şen ile Konya'da görevi sırasında bulunduğu motosikletin ağaca çarpması sonucu şehit olan polis memuru İsmail Yalçın'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.

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