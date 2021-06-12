Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu 13 Mayıs'ta şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın (33) silah arkadaşları, şehidin zeybek oynarken çekilen görüntülerini ailesine verdi. Şehidin yakınları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kişinin beğenisini kazandı. Yöreye özgü 'Yağar Yağmur' zeybeğini oynadığı görülen şehit Kabalay'ın görüntülerinin altına duygusal yorumlar yapıldı.