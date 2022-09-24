Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Valimiz Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ile şehidin aile yakınları katıldı.