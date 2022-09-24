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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un ailesine başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailesine başsağlığı
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Erkuş'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Pençe-Kilit şehidi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı
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23 Eylül günü Irak’ın Kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonunda bir mağarada PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Malatya’da defnedildi.
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Sabah saatlerinde havayolu ile Malatya Erhaç Havaalanına getirilen şehidin naaşı ilk olarak baba ocağının bulunduğu Sancaktar Mahallesindeki evine getirildi.
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Burada alınan helalliğin ardından Şehir Mezarlığı’nda öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi.
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Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Valimiz Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ile şehidin aile yakınları katıldı.
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Nişanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehit Serkan Erkuş’un babası Niyazi Erkuş ve annesi Sunay Erkuş törende güçlükle ayakta durabilirken, 3 kardeşi de gözyaşlarına boğuldu.
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İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı askeri top arabasına konularak tekbirlerle Malatya Şehitliği’ne getirildi.
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Burada gözyaşları arasında defnedilen Şehit Üsteğmen Serkan Erkuş’un tabutuna sarılan Türk Bayrağı ve fotoğrafı ise Bakan Yanık tarafından baba Niyazi Erkuş’a verildi.
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Pençe-Kilit şehidi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü ile girdikleri çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, memleketi Malatya'da binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.


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